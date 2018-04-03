Дело об обрушении на детей сцены в Перми передали в суд

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дело об обрушении сцены в Перми, в результате которого пострадали семь детей, передано в суд, сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что в мае 2017 года на площади у дома культуры в Перми, где дети репетировали выступление перед фестивалем, посвященном Дню славянской письменности, из-за сильного ветра обрушилась конструкция сцены. По данным ведомства, упала звуковая конструкция, которая не была закреплена должным образом. В результате были госпитализированы семь детей и один взрослый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности потребителей", арестован предприниматель, организация которого осуществляла монтаж сцены.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Перми в совершении преступления (по статье — ред.) "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СК РФ.