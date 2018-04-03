В Перми младенец попал в реанимацию из-за упавшего на коляску снега с крыши

ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Снег с крыши упал на коляску с девятимесячным ребенком в Перми, младенец с травмой головы находится в реанимации, сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

Инцидент произошел в понедельник в Кировском районе Перми.

"На коляску с девятимесячным ребенком упал снег или лед. Младенец с тяжелой травмой головы госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, врачи детской больницы провели оперативное лечение. Сейчас младенец находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.