Россия пока не обращалась к Австралии о выдаче совладельца "Зимней вишни"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российская сторона пока не обращалась к властям Австралии о выдаче совладельца сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Канберре.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что готов потребовать выдачи России находящегося в Австралии совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Дениса Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акций владеющей зданием компании. Во вторник, 27 марта, Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он живет в основном в Австралии. Ранее пресс-служба компании "Кондитерус Ком", совладельцем которой является Штенгелов, сообщила, что он по-прежнему планирует вернуться в Россию, однако точная дата пока не известна.

"Нет, пока ничего такого не было", — сообщили в посольстве РФ в Канберре, отвечая на вопрос, не обращалась ли российская сторона к властям Австралии с просьбой о содействии в выдаче Штенгелова.

В дипмиссии добавили, что сам Штенгелов не связывался с посольством после случившегося в Кемерово.

"Нет, нет. Возможно, этого следует ожидать в какие-то ближайшие дни, если они (в СК) об этом объявили, но пока что не было ничего подобного", — добавили в посольстве.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.