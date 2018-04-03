Россия пока не обращалась к Австралии о выдаче совладельца "Зимней вишни"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российская сторона пока не обращалась к властям Австралии о выдаче совладельца сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Канберре.
"Нет, пока ничего такого не было", — сообщили в посольстве РФ в Канберре, отвечая на вопрос, не обращалась ли российская сторона к властям Австралии с просьбой о содействии в выдаче Штенгелова.
В дипмиссии добавили, что сам Штенгелов не связывался с посольством после случившегося в Кемерово.
"Нет, нет. Возможно, этого следует ожидать в какие-то ближайшие дни, если они (в СК) об этом объявили, но пока что не было ничего подобного", — добавили в посольстве.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.