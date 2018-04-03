В городе Мегион сгорел второй дом за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр — РИА Новости. Пожар уничтожил деревянный дом в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, пострадал один человек, более 50 жильцов остались без крова, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел поздно ночью в многоквартирном деревянном доме по улице Новой. На тушение огня пожарным потребовалось примерно шесть часов, отметили в МЧС. По данным ведомства, в доме проживало 58 человек, среди них 13 детей. Многие сами успели эвакуироваться из горящего здания, которое выгорело полностью.

"По предварительным данным, пострадал один человек. У него, согласно информации медицинских служб, ожог кисти рук, пострадавший был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, власти муниципалитета решают вопрос с временным расселением жильцов, большинство погорельцев разместились у родственников и знакомых.

Это второй подобный пожар в Мегионе за неделю. В прошлую среду в городе горело частично расселенное одноэтажное общежитие. По информации МЧС, ранее его признали аварийным и подлежащим сносу, однако примерно в половине комнат проживали люди. Обошлось без пострадавших.