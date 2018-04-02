В Брянске уволили педагога интерната за близкие отношения с учеником

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Педагог школы-интерната в Брянской области, допустившая близкие отношения с учеником, уволена после того, как воспитанники сообщили о насилии, говорится на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой в понедельник.

Ранее в следственном управлении СК России по региону сообщили о двух подтвержденных фактах совершения преступлений в отношении двух 15-летних воспитанниц брянского школы-интерната. Возбуждено уголовное дело по статьям 134 и 135 УК РФ (половое сношение, развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Фигурант дела заключен под стражу. В ведомстве отметили, что мужчина не имеет отношения к персоналу учебного учреждения, однако предстоит проверить руководство интерната на предмет халатности.

"В результате первых проверок уволена педагог брянской школы-интерната имени героя России А.А. Титова, допустившая близкие отношения с учеником", — говорится в сообщении.

Кузнецова посетила регион на прошлой неделе. Специалисты аппарата омбудсмена выяснили, что школа находится на первом месте по количеству самовольных уходов детей-сирот. Дети неоднократно пытались покончить с собой, есть история беременности, а также случай смерти ребенка на территории интерната, подчеркнули в аппарате омбудсмена. Добавляется, что работники не имеют соответствующей квалификации, а также сертификатов и лицензий.

Все это было рассмотрено на совещании с участием губернатора Александра Богомаза. Он поручил создать специальную комиссию, детям будет оказана реабилитационная помощь.

Уголовное дело, возбужденное по фактам совращения воспитанниц школы-интерната в Брянской области, находится на контроле в главном аппарате Следственного комитета РФ. Как ранее отмечалось, в момент совершения преступлений потерпевшие находились вне стен школы-интерната. В связи с отсутствием надлежащего контроля за подопечными перед региональным управлением образования Следственным комитетом поставлен вопрос о соответствии руководителей школы-интерната занимаемым должностям.