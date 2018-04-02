В Новгородской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новгородской области за прошедшую неделю снизился на 12,4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По данным оперативного мониторинга, за прошедшую 13 календарную неделю (с 26 марта по 1 апреля) по области зарегистрированы 5279 случаев гриппа и ОРВИ. Отмечается снижение заболеваемости респираторными инфекциями относительно предыдущей 12-ой недели среди совокупного населения на 12,4% и среди отдельных возрастных групп (до двух лет – на 7,6%, 7-14 лет – 34,6%, взрослые – на 3,8%)", — отмечается в сообщении.

По состоянию на 2 апреля, в связи с отсутствием 20% и более детей по причине заболевания гриппом и ОРВИ полностью приостановлен воспитательный процесс в филиале детском дошкольном учреждении № 14 деревни Любница Валдайского района; частично приостановлен воспитательный процесс в трёх детских садах, в которых закрыты 5 дошкольных групп (города Старая Русса, Боровичи).