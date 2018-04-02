В Мордовии отец и девятилетний сын погибли в бане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр — РИА Новости. Мужчина и его девятилетний сын погибли в бане в одном из мордовских поселков, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

Днем воскресенья в бане в одном из населенных пунктов Лямбирского района были обнаружены тела мужчины 1971 года рождения и его сына 2009 года рождения без внешних признаков насильственной смерти, уточнили в СК.

"По предварительным данным, в населенный пункт погибшие, жители города Саранска, приехали в гости и через некоторое время вдвоем пошли в баню. Хозяин бани, обеспокоенный их долгим отсутствием, пошел их проверить и обнаружил без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали их смерть", — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего и точной причины смерти погибших, добавили в ведомстве.