Суд в Петрозаводске рассмотрит дело о гибели детей на Сямозере 3 апреля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Петрозаводский городской суд 3 апреля начнет слушания по уголовному делу в отношении шести человек, обвиняемых в причастности к гибели детей из карельского лагеря "Сямозеро", следует из материалов на сайте суда.
Согласно карточке дела, бывший директор лагеря Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов, а также бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков обвиняются по статьям "оставление в опасности" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц". Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявлено также экс-инструктору лагеря "Сямозеро" Павлу Ильину. Экс-руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его бывший заместитель Людмила Котович обвиняются по статье "халатность".
Ранее в феврале 2018 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро.
В результате расследования прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.