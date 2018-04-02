На Ставрополье в багажнике автомобиля нашли тело пропавшего полицейского

ПЯТИГОРСК, 2 апр — РИА Новости. Полицейские ищут подозреваемого в убийстве сотрудника ГУ МВД по Ставропольскому краю, тело которого обнаружено в багажнике автомобиля со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба ведомства.

"Накануне в дежурную часть отдела полиции города Ставрополя поступило сообщение о без вести пропавшем сотруднике главного управления МВД России по Ставропольскому краю. На его поиски ориентировали весь личный состав полиции края", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования установили автомобиль, однако мужчине, находившемуся за рулем, удалось скрыться.

"В багажнике автомашины полицейские обнаружили тело пропавшего сотрудника со следами насильственной смерти", — заявили в ГУ МВД.

По данным ведомства, следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя СУ СКР по краю завел уголовное дело по статье УК РФ "убийство".