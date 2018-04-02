Искусанный бродячими собаками ребенок попал в больницу в Салехарде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр — РИА Новости. В Салехарде (ЯНАО) восьмилетний ребенок попал в больницу с травмами после того, как стая бродячих собак напала на него по пути на детскую площадку, сообщает окружное управление МВД.

В понедельник, по данным ведомства, от работников станции скорой помощи в местную полицию поступило сообщение о ребенке, который доставлен в больницу с повреждениями, характерными для укусов собак.

"В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили, что несовершеннолетний 2009 года рождения направлялся на детскую площадку по улице Щорса в городе Салехарде, и по пути следования на него напала стая бродячих собак. В результате… несовершеннолетний получил множественные укусы различных частей тела. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение", — говорится в сообщении УМВД.

По данному факту окружное управление проводит проверку, кроме того, в муниципальное учреждение, координирующее деятельность по отлову бродячих и бездомных собак, ведомство направило информационное письмо "с целью предотвращения дальнейшего совершения противоправных действий и причинения телесных повреждений", подчеркивается в сообщении.

Инцидентом также заинтересовались в региональном следственном управлении СК РФ, где сообщили журналистам, что материалы проверки полиции могут быть переданы следователям для дальнейшего изучения обстоятельств и причин случившегося.

Как пояснил РИА Новости представитель СУСК, жизни ребенка ничего не угрожает. При этом, по словам собеседника агентства, в данном происшествии усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В этой связи в ведомстве начали доследственную проверку, в ходе которой планируют дать оценку действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак.