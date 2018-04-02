Искусанный бродячими собаками ребенок попал в больницу в Салехарде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр — РИА Новости. В Салехарде (ЯНАО) восьмилетний ребенок попал в больницу с травмами после того, как стая бродячих собак напала на него по пути на детскую площадку, сообщает окружное управление МВД.
"В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили, что несовершеннолетний 2009 года рождения направлялся на детскую площадку по улице Щорса в городе Салехарде, и по пути следования на него напала стая бродячих собак. В результате… несовершеннолетний получил множественные укусы различных частей тела. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение", — говорится в сообщении УМВД.
По данному факту окружное управление проводит проверку, кроме того, в муниципальное учреждение, координирующее деятельность по отлову бродячих и бездомных собак, ведомство направило информационное письмо "с целью предотвращения дальнейшего совершения противоправных действий и причинения телесных повреждений", подчеркивается в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель СУСК, жизни ребенка ничего не угрожает. При этом, по словам собеседника агентства, в данном происшествии усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В этой связи в ведомстве начали доследственную проверку, в ходе которой планируют дать оценку действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак.