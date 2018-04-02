Число техногенных пожаров не уменьшается после ЧП в Кемерово, заявил Пучков

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Количество техногенных пожаров не уменьшается после ЧП в Кемерово, заявил на селекторном совещании глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Фиксируем, что после этой тяжелой трагедии, к сожалению, не уменьшается количество техногенных пожаров — в ряде регионов были очень сложные пожары в многоэтажных жилых домах, на ряде подобных объектов", — сказал Пучков.

Как сообщил министр, несколько складских помещений "буквально сгорели", были и возгорания на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

"Мы оперативно принимали все меры. Каждые пять минут подразделения МЧС России совместно с нашими коллегами тушат техногенные пожары. Это риски для жизни и здоровья, это боевая работа, но это тяжелые потери: продолжают гибнуть люди, наносится ущерб материальному имуществу, страдает жилье", — отметил Пучков.

"Поэтому я прошу энергично предпринять каждому на своем месте шаги и извлечь уроки из этой очень тяжелой и страшной для всех нас трагедии, потому что гибель детей недопустима", — заключил глава МЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.