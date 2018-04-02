РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Алтайский край обратится в правительство за помощью в связи с паводком

11:2802.04.2018
01410
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю Наводнение в Алтайском крае. Архивное фотоНаводнение в Алтайском крае. Архивное фото
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю

НОВОСИБИРСК, 2 апр – РИА Новости. Алтайский край обратится в правительство России с просьбой о финансовой помощи из резервного фонда в связи с паводком, который затронул 115 поселков в регионе, сообщает в понедельник правительство края.

Паводок в Алтайское крае. Архивное фото
© Фото : telegram-канал СК РФ
На Алтае зафиксировали рекордный паводок

"Мы должны к концу завтрашнего дня подготовить весь пакет документов для обращения в правительство с просьбой о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда правительства России… Дальше, если погодно-климатические условия спровоцируют новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, мы будем обращаться повторно", — цитируются в сообщении слова губернатора Александра Карлина, который провел оперативное совещание по ситуации.

Глава региона отметил, что всего за время паводка этой весной в Алтайском крае было подтоплено 115 населенных пунктов. Сейчас в регионе завершается работа по оценке причиненного стихией материального ущерба.

"Мы завершаем работу по оценке материального ущерба, причиненного гражданам. Во время паводка были подтоплены жилые дома, надворные постройки, повреждено или уничтожено принадлежащее им имущество. Я поручаю контролировать организацию этой работы, каждый из заместителей председателя правительства Алтайского края должен знать положение дел в закрепленном управленческом округе", — сказал Карлин.

Паводок. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков

Он добавил, что режим ЧС, введенный в регионе 27 марта, обусловлен аномально большим размахом паводка. Несмотря на то, что ситуация постепенно нормализуется, есть опасения, что она может усугубиться в зависимости от дальнейшей погоды и осадков. Режим ЧС в связи с этим пока сохраняется.

По данным властей, по состоянию на утро понедельника, в 13 муниципальных образованиях Алтайского края остаются подтопленными 39 населенных пунктов, причем в 37 из них подтоплены только приусадебные участки. В двух населенных пунктах подтоплены 13 жилых домов, в которых живут 66 человек. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, в том числе два ребенка.

Ранее МЧС сообщило, что паводок этой весной, вызванный ранним потеплением, таянием снегов и осадками, в некоторых территориях региона по масштабам стал самым крупным за последние 30 лет. Группировка МЧС России и специалисты привлеченных служб и организаций продолжают работу на подтопленных территориях. Для ликвидации последствий ЧС всего задействовано около 1,5 тысячи человек и более 500 единиц техники.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена