На Ставрополье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ставропольском крае из-за отказа одного из двигателей, сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 1 апреля в районе села Пелагиада Шпаковского района края. Никто не пострадал.

"Спустя примерно 10 минут после взлета у воздушного судна отказал один из двигателей. Пилот принял решение вернуться на посадочную площадку", — сказал собеседник агентства. В результате жесткой посадки самолет получил повреждения крыльев и носовой части.

На борту самолета "Red Liner" находился один пилот, являющийся и владельцем этого воздушного судна. Он не пострадал.

"В настоящее время Ставропольской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства. Устанавливаются, в частности, цели полета и причины отказа двигателя.