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Происшествия

В дачном поселке в Еврейской автономной области произошел пожар

11:0002.04.2018
(обновлено: 11:02 02.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России. Архивное фотоСотрудники МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАБАРОВСК, 2 апр — РИА Новости. Пожарные более семи часов тушили пожар на одной из улиц в дачном поселке в Еврейской автономной области (ЕАО), в результате которого сгорели пять дач, нежилой шестиквартирный дом и хозяйственные постройки, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУМЧС России по Еврейской АО.

Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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"На территории дачного поселка, расположенного в районе отдаленной улицы Зеленой поселка Лондоко Еврейской АО, сгорели: нежилой неэксплуатируемый шестиквартирный дом, пять дач, четыре сарая, в одном из которых находилась техника, а также три бани. Все постройки эксплуатировались как складские помещения. Возгорание удалось ликвидировать полностью спустя семь часов после прибытия расчетов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг возгорания находился в шестиквартирном одноэтажном доме. Обстановку ухудшал сильный ветер и сухая погода. Пламя стремительно распространялось по сухой траве на близлежащие постройки и нежилые дома.

"Органы дознания совместно с полицией провели опрос очевидцев, осмотр места происшествия, изъятие материалов, имеющих отношение к пожару. Основная рассматриваемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, поиском которых занимается полиция. Ущерб от пожара устанавливается", — приводятся в сообщении слова старшего дознавателя отдела по Облученскому району ГУМЧС России по области Владислава Ярославцева.

Сотрудники МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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Также региональный главк сообщает, что в минувшие выходные пожарные более 100 раз выезжали на тушение палов сухой травы. Было проведено 15 совместных патрулирований с администрацией муниципалитетов и полицией. Всего с начала весны в области произошло 18 природных пожаров на общей площади 211 гектаров. Утром 2 апреля, по данным космического мониторинга, на территории региона было зафиксировано 24 термические аномалии. Основной причиной природных пожаров спасатели Еврейской автономной области называют бесконтрольное выжигание сухой травы местным населением.

Между тем, согласно законодательству, за сжигание травы и мусора на граждан налагается административный штраф до 3 тысяч рублей, на должностных лиц до 15 тысяч рублей, на юридических лиц до 200 тысяч рублей. За те же действия в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются для граждан до 4 тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч рублей.

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