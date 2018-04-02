В дачном поселке в Еврейской автономной области произошел пожар

ХАБАРОВСК, 2 апр — РИА Новости. Пожарные более семи часов тушили пожар на одной из улиц в дачном поселке в Еврейской автономной области (ЕАО), в результате которого сгорели пять дач, нежилой шестиквартирный дом и хозяйственные постройки, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУМЧС России по Еврейской АО.
Отмечается, что очаг возгорания находился в шестиквартирном одноэтажном доме. Обстановку ухудшал сильный ветер и сухая погода. Пламя стремительно распространялось по сухой траве на близлежащие постройки и нежилые дома.
"Органы дознания совместно с полицией провели опрос очевидцев, осмотр места происшествия, изъятие материалов, имеющих отношение к пожару. Основная рассматриваемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, поиском которых занимается полиция. Ущерб от пожара устанавливается", — приводятся в сообщении слова старшего дознавателя отдела по Облученскому району ГУМЧС России по области Владислава Ярославцева.
Между тем, согласно законодательству, за сжигание травы и мусора на граждан налагается административный штраф до 3 тысяч рублей, на должностных лиц до 15 тысяч рублей, на юридических лиц до 200 тысяч рублей. За те же действия в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются для граждан до 4 тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч рублей.