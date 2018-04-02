В Ингушетии произошел пожар на территории рынка

НАЛЬЧИК, 2 апр – РИА Новости. Пожар на территории рынка произошел в ночь на понедельник в городе Сунжа в Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"В 04.23 мск понедельника поступило сообщение, что в городе Сунжа по улице Грозненская на территории рынка произошло возгорание продовольственных магазинов на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные локализовали пожар в 4.50 мск и полностью его ликвидировали в 5.35 мск понедельника. "Пострадавших нет", — уточняет ведомство.

В тушении пожара, причины которого устанавливаются, участвовало 19 человек и шесть единиц техники.