МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Жительницу Астрахани, не сообщившую властям об участии своих знакомых в незаконном вооруженном формировании, приговорили к 11 месяцам принудительных работ, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Суд установил, что обвиняемая знала об участии знакомых в незаконном вооруженном формировании, но не сообщила об этом властям добровольно, так как относилась к их деятельности положительно.

По данным ГП РФ, женщину признали виновной по статье УК РФ "Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям, совершили преступления, предусмотренные статьей 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

"Приговором Советского районного суда женщине назначено наказание в виде 11 месяцев принудительных работ", — говорится в сообщении ГП РФ.