Суд оставил в силе штраф самарчанке, бросившей беременную кошку под машину

САМАРА, 2 апр — РИА Новости. Кировский районный суд Самары оставил в силе приговор мирового судьи, назначившего штраф в размере 20 тысяч рублей сотруднице кинологической службы, бросившей беременную кошку под автомобиль, говорится в опубликованном на сайте суда решении.

"Приговор мирового судьи… оставить без изменения, а апелляционную жалобу осужденной и апелляционное представление государственного обвинителя оставить без удовлетворения", — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что следователи передали в суд уголовное дело против кинолога, которая из хулиганских побуждений бросила беременную кошку под колеса автомобиля. Инцидент произошел 6 октября 2016 года. Как отметили в следствии, с жалобой на действия своей коллеги обратились сами кинологи. По словам свидетелей, инцидент происходил на глазах у детей. Кошка получила тяжелые травмы, ветеринарам пришлось усыпить животное. Мировой судья признал кинолога виновной в жестоком обращении с животными и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

Это решение осужденная обжаловала в апелляции. В судебном заседании кинолог утверждала, что бросила кошку в кусты, а не на проезжую часть, и не могла предполагать, что животное попадет под колеса, проезжающей мимо машины. Однако эти доводы были опровергнуты свидетелями, опрошенными в суде.