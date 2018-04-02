В Тюмени пассажиров эвакуировали с вокзала из-за подозрительного предмета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Экстренные службы в понедельник эвакуировали 250 человек с железнодорожного вокзала в Тюмени из-за подозрительного предмета, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Тюменской области.

"В 08.10 местного времени (06.10 мск) на единый телефон спасения 112 поступил вызов, что на территории вокзала найден неопознанный предмет. На место выехали сотрудники МЧС в количестве пять единиц спецтехники, 16 человек личного состава. Из здания вокзала было эвакуировано порядка 250 человек обслуживающим персоналом вокзала", — сказал собеседник агентства.