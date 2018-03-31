ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Полицейские со служебной собакой на Камчатке нашли пропавшую девятилетнюю девочку, которая ушла погулять и едва не замерзла на сопке, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что с прогулки не пришла её девятилетняя дочь.

"На поиски незамедлительно выехали полицейские, в числе которых был кинолог с собакой. Мама потерявшейся девочки рассказала, что дочь ушла гулять около 16.00, домой она не вернулась и при этом не отвечала на звонки. Служебная собака взяла след и привела в квартиру одного из соседних домов, где хозяйка пояснила, что у её дочери в гостях была девочка, которая около двух часов назад ушла домой", — говорится в сообщении.

Поиски были продолжены, собака вывела сотрудников на сопку, где на высоте примерно 60 метров у трансформаторной будки полицейские обнаружили девочку. Правоохранители обогрели ребенка и напоили горячим чаем.

Приехавшие медики осмотрели девочку и пояснили, что ее жизнь и здоровье вне опасности.

"С ребенком и ее матерью проведена профилактическая беседа", — сообщила Волк.