ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Полицейские со служебной собакой на Камчатке нашли пропавшую девятилетнюю девочку, которая ушла погулять и едва не замерзла на сопке, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"На поиски незамедлительно выехали полицейские, в числе которых был кинолог с собакой. Мама потерявшейся девочки рассказала, что дочь ушла гулять около 16.00, домой она не вернулась и при этом не отвечала на звонки. Служебная собака взяла след и привела в квартиру одного из соседних домов, где хозяйка пояснила, что у её дочери в гостях была девочка, которая около двух часов назад ушла домой", — говорится в сообщении.
Поиски были продолжены, собака вывела сотрудников на сопку, где на высоте примерно 60 метров у трансформаторной будки полицейские обнаружили девочку. Правоохранители обогрели ребенка и напоили горячим чаем.
Приехавшие медики осмотрели девочку и пояснили, что ее жизнь и здоровье вне опасности.
"С ребенком и ее матерью проведена профилактическая беседа", — сообщила Волк.