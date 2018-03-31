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Происшествия

"Я солдат, это моя работа": самые жестокие российские киллеры

08:0031.03.2018
(обновлено: 08:07 31.03.2018)
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© Фото : предоставлено Театром НацийСцена из спектакля Киллер Джо в Театре НацийСцена из спектакля Киллер Джо в Театре Наций
© Фото : предоставлено Театром Наций

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Нет человека — нет проблемы. Этим циничным принципом руководствуются многие лидеры преступных группировок, избавляясь от назойливого кредитора или устраняя конкурента по подпольному бизнесу. Их главный инструмент в таких делах — киллеры. Судебная система относит заказные убийства к особо тяжким преступлениям. РИА Новости рассказывает о самых жестоких наемных убийцах современности.

Саша Македонский

Александр Солоник по кличке Саша Македонский родился в 1960-м в Кургане. В юности серьезно увлекался греко-римской борьбой и спортивной стрельбой. Отслужив в армии, устроился в милицию. Через несколько лет уволился. С будущими лидерами крупной Курганской ОПГ познакомился на местном кладбище, где подрабатывал могильщиком.

Александр Солоник
Александр Солоник

В конце 1980-х Солоника осудили на восемь лет за изнасилование, однако через пару месяцев он сбежал из колонии и перебрался в столицу. К тому времени там уже активно орудовала Курганская группировка, в которой для Солоника быстро нашли работу. Бывшему могильщику, увлекающемуся оружием, поручили устранять особо опасных конкурентов — криминальных авторитетов и воров в законе.

Считается, что на счету Саши Македонского десятки заказных убийств. В 1994-м на Петровско-Разумовском рынке киллер застрелил трех полицейских и охранника, но при попытке скрыться был задержан и доставлен в СИЗО "Матросская Тишина". Спустя год он оттуда сбежал, выправил себе поддельные документы и вместе с подругой-фотомоделью обосновался в Греции. Однако, скрывшись от правосудия, он так и не смог уйти от бандитов — в 1997-м Сашу Македонского и его девушку убили члены Ореховской ОПГ.

Саша Солдат

Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат родился в 1973-м в Москве, с детства занимался единоборствами. Отслужив срочную в морской пехоте, хотел пойти в спецназ, но его не приняли. Огорченный отказом, начал искать себе другое применение.

Александр Пустовалов
Александр Пустовалов

Во время одной драки в кафе выдающиеся бойцовские качества молодого человека по достоинству оценили лидеры влиятельной Ореховской ОПГ. Так Пустовалов получил "должность" штатного киллера группировки. Задания следовали одно за другим. Жертвами Саши Солдата становились члены конкурирующих группировок, задолжавшие бизнесмены и вообще все, "перешедшие дорогу" ореховским. Пустовалов был мастером конспирации — мог несколько дней выслеживать жертву, прикидываясь бездомным бродягой, собирающим бутылки, или дворником. В 1997-м он вместе с подельниками убил Александра Солоника и его подругу — 22-летнюю "Мисс Россия".

В 1999-м Пустовалова арестовали, признали виновным в убийстве 18 человек и отправили за решетку на 23 года — суд учел раскаяние и готовность сотрудничать со следствием. Однако спустя десять лет ему прибавили к сроку еще год за четыре новых выявленных эпизода. Во время следствия на вопрос силовиков о мотивах совершенных убийств он ответил коротко: "Я солдат, это моя работа".

Леша Солдат

Алексей Шерстобитов по кличке Леша Солдат родился в 1963-м в Москве. Рос в семье военных и с оружием умел обращаться с детства. Окончив военное училище, устроился инспектором в отдел спецперевозок МВД на железной дороге. Часто наведывался в спортзал, где и познакомился с одним из лидеров Медведковской ОПГ. В скором времени молодой человек сменил китель на малиновый пиджак и стал охранять торговые точки, принадлежавшие группировке.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВо время предварительных слушаний в Мосгорсуде по делу участников так называемых ореховской и медведковской банд. Справа Алексей Шерстобитов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Во время предварительных слушаний в Мосгорсуде по делу участников так называемых ореховской и медведковской банд. Справа Алексей Шерстобитов

Потом переключился на заказные убийства — за них больше платили. В 1994-м застрелил одного из лидеров преступного мира Отари Квантришвили. К заданиям Шерстобитов всегда подходил "творчески" — умело маскировался, использовал накладные усы и бороды. Его задержали в 2006-м, обвинив в 12 убийствах. Суд приговорил киллера к 23 годам лишения свободы. В колонии он женился и написал несколько автобиографических книг.

Малыш

Олег Гагиев, известный в криминальных кругах под кличками Малыш и Ботэ, родился в Южной Осетии. В 1990-е работал в контрразведке, а после увольнения переехал в Москву, где присоединился к группировке своего однофамильца Аслана Гагиева по кличке Джако. Там ему отвели роль главного киллера.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкОглашение приговора Олегу Гагиеву
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Оглашение приговора Олегу Гагиеву

В  бригаду Ботэ входили экс-сотрудники правоохранительных органов, которые охотились на своих бывших коллег-силовиков, успешных предпринимателей, высокопоставленных чиновников и представителей криминальных структур. В 2008-м Малыш лично принимал участие в убийствах мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии. В 2008-м его арестовали.  В 2012-м суд признал Олега Гагиева виновным в семи убийствах и приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Чипит

Игорь Сосновский по кличке Чипит родился в 1967-м в Кемерово. Увлекался единоборствами, срочную служил в спецназе. После армии отправился в Москву, где сразу примкнул к Ореховской ОПГ. Сначала Сосновский выполнял заказы по ликвидации ненадежных членов банды, а затем занялся отстрелом конкурентов из других группировок и "неугодных" бизнесменов. Одно из самых резонансных преступлений — убийство адвоката Татьяны Акимцевой, ее вместе с водителем застрелили прямо возле дома.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИгорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, во время оглашения приговора в Московском областном суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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Игорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, во время оглашения приговора в Московском областном суде

Чипит 17 лет находился в федеральном розыске. Задержать киллера удалось лишь в 2014-м благодаря бдительной пенсионерке, у которой он снимал жилье. Сосновский пошел на сделку со следствием, сознался в 16 убийствах и пяти покушениях, сдав всех членов банды, которых знал. В декабре 2017-го суд назначил ему 18,8 лет колонии строгого режима.

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