В Москве пропала жена экс-сотрудника турецкого посольства

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Жена бывшего сотрудника посольства Турции в России Светлана Сушко пропала в Москве, заявление об этом подано в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости друзья и родственники женщины.

По их словам, Светлана пропала после ссоры с мужем, с которым она познакомилась в Москве несколько лет назад, когда он работал в посольстве Турции. После того, как ее супруг закончил работу в дипмиссии, они уехали жить в Турцию.

"Она с мужем поссорилась, заявила, что больше не хочет его видеть, и уехала в Москву. Мы с детства знакомы, она часто оставалась у меня, и в этот раз тоже осталась", — рассказала подруга женщины Марина Локтионова.

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По её словам, 28 марта в Балашихе Светлана вышла из дома и не вернулась. Она не взяла с собой ни телефона, ни документов. Марина и родственники опасаются, что странное поведение женщины могло быть следствием "промывки мозгов" или даже вербовки: Светлане, по словам ее подруги, часто звонил какой-то человек, о котором женщина наотрез отказывалась рассказывать.

"У неё кардинально все изменилось: ни движением, ни поведением, ни разговором — вообще ничем она была не похожа (на себя прежнюю)", — рассказала агентству Марина.

Близкие Светланы обратились в полицию после пропажи женщины и написали заявление.

РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных органов.