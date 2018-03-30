В Дагестане возбудили дело в отношении ревнивца, забившего девушку камнем

МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который насмерть забил девушку в Дагестане, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления Расул Темирбеков.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как девушка лежит на трассе, а молодой мужчина берет большой камень и разбивает его о голову девушки. Мимо проезжает такси, которое не реагирует на происходящее. По данным источника в правоохранительных органах республики, мужчина совершил убийство, так как заподозрил девушку в измене. Сообщалось, что убитая не являлась женой подозреваемого, а была его невестой.

По данным следствия, убийство произошло в субботу напротив торгового дома "Башир" по улице Махачкалинское шоссе в городе Хасавюрт. На проезжей части дороги был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства. По подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний житель города Хасавюрт", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.