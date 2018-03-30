Под Саратовом мужчина украл звезду с "Вечного огня" для сдачи на металлолом

САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области задержан по подозрению в краже фрагмента памятника ветеранам Великой Отечественной войны, который он собирался распилить и сдать на металлолом, сообщили РИА Новости в пятницу в областном главке МВД.

По словам собеседника агентства, подозреваемый похитил бронзовую звезду с памятника "Вечный огонь" в поселке Темп Ртищевского района.

"В кратчайшие сроки сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, а похищенный фрагмент памятника обнаружили на заднем дворе дома, где он проживал. Задержанный дал признательные показания и сообщил, что собирался распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов", — сказал он.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту дела грозит до 2 лет заключения.