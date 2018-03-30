Следствие попросило продлить арест националисту Поткину до 30 мая

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следствие просит арестовать до конца мая по делу о легализации имущества националиста Александра Белова (Поткина), который должен выйти на свободу 14 апреля – по истечении срока за экстремизм, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет, который истекает 14 апреля.

После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.

"Следствие просит арестовать моего подзащитного до 30 мая (по делу о легализации имущества)", — сказал он.

Также в прокуратуру было возвращены дело по обвинению в легализации похищенных средств. Националисту инкриминируют попытку легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба в 300 миллионов рублей, а не 4,9 миллиарда, как было ранее.