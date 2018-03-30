В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме

КРАСНОДАР, 30 мар — РИА Новости. Пожар произошел в восьмиэтажном доме в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС по краю.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.55 мск. "Произошел пожар на площади 40 квадратных метров в восьмиэтажном доме с мансардой на улице Ким в Краснодаре. Загорание произошло на четвертом этаже на балконе и в кухне", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что был эвакуирован 21 человек. Пожар полностью ликвидировали в 16.38. На месте работали 22 человека и восемь единиц техники.