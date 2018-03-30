В "Восточном порту" прокомментировали видео о загрязнении бухты

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Определить конкретный источник попадания угольной пыли по видео, на котором показано масштабное загрязнении бухты в Приморье нельзя, сообщает пресс-служба АО "Восточный Порт".
В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора сообщили, что, возможно, ролик старый, и сейчас в бухте нашли лишь небольшое пятно. Специалисты взяли пробы. Власти Находки также отмечают, что видео снималось, по некоторым признакам, несколько лет назад.
"На основании представленного в сети интернет видео определить конкретный источник попадания угольной пыли (стивидорную компанию) в акваторию не представляется возможным. В бухте Врангеля порта Восточный, помимо АО "Восточный Порт", перевалку угля осуществляют четыре стивидорные компании с суммарным грузооборотом более 9 миллионов тонн угля в год", — говорится в сообщении "Восточного Порта".
Как рассказал РИА Новости житель Приморья, который работает в районе Врангеля, Иван Кузнецов, утром по пути на работу он видел масштабное загрязнение бухты угольной пылью. "Также наш сотрудник утром снимал это на видео. Когда я ехал обратно с работы, пятна уже не было. Думаю, ветер разнес, либо у этой фракции есть свойство оседать — пыль осела на дно", — сказал собеседник.
АО "Восточный Порт" – крупнейший в России специализированный угольный порт.