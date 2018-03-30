Во Владивостоке потушили пожар на складе стройматериалов

Пожар на складе стройматериалов на улице Выселковая во Владивостоке. 30 марта 2018

Пожар на складе стройматериалов на улице Выселковая во Владивостоке. 30 марта 2018

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе стройматериалов во Владивостоке, площадь возгорания составила 800 квадратов, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре на складе строительных материалов на улице Выселковая поступило в 15.55 (08.55 мск). Локализовали огонь на площади 300 квадратов в 17.30 (10.30 мск), сообщали спасатели. Пострадавших и погибших нет.

"Открытое горение на складе стройматериалов на улице Выселковая во Владивостоке ликвидировано. Продолжается проливка конструкций и осмотр места пожара. Погибших и пострадавших нет. Всего на тушении пожара задействованы 47 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 8 единиц техники. По уточнённым данным, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров", — говорится в сообщении.