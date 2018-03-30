В приморской бухте, которую проверяли после видео, нашли очаги загрязнения

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Прибойная полоса в приморской бухте Врангеля, которую проверяли после видео, на котором запечатлено масштабное черное пятно, загрязнена неизвестным веществом, сообщает администрация Находки.
Власти Находки также отмечают, что видео снималось в другое время – "по некоторым признакам, несколько лет назад".
"Вдоль прибойной полосы на расстоянии около 700 метров отмечено наличие выбросов неустановленного мелкодисперсного вещества черного цвета. Ширина загрязненной полосы морской воды составляет от 5 до 15 метров по всей длине пляжа. В целях подтверждения и установления загрязняющего вещества и его идентификации, для отбора проб морской воды на этот предмет были привлечены инспектора аналитического контроля ФГБУ ЦЛАТИ по Приморскому краю. Техническое сопровождение осуществляла Тихоокеанская техмордирекция. Специалистами ЦЛАТИ были отобраны пробы морской воды для исследований, а акватория всей бухты тщательно обследована беспилотником", — говорится в сообщении.