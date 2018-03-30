Оператора "Ядрово" привлекут к ответственности

Сотрудник полиции у въезда на территорию полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области. Архивное фото

Сотрудник полиции у въезда на территорию полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Оператора полигона "Ядрово" привлекут к ответственности, "вплоть до уголовной", заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев.

По его словам, подмосковное Минэкологии выявило существенные нарушения в работе мусорной свалки и скоро вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, которая эксплуатирует полигон.

Кроме того, сегодня в "Ядрово" в присутствии жителей возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб экологии.