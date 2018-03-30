Оператора "Ядрово" привлекут к ответственности

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Оператора полигона "Ядрово" привлекут к ответственности, "вплоть до уголовной", заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев.
По его словам, подмосковное Минэкологии выявило существенные нарушения в работе мусорной свалки и скоро вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, которая эксплуатирует полигон.
Кроме того, сегодня в "Ядрово" в присутствии жителей возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб экологии.
Ситуация с "Ядрово"
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории свалки ввели режим ЧС. На прошлой неделе там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились более ста детей, шестерых госпитализировали.
Позднее жители вышли на стихийный митинг у здания ЦРБ, произошла потасовка. Собравшиеся начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова, требуя закрыть полигон.
В Кремле заявили, что власти ведут напряженную работу по устранению проблемы мусора в Московской области, в том числе в Волоколамске.
Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил Гаврилова в отставку.