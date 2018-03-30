В Краснодаре начали проверку после ДТП со скорой

КРАСНОДАР, 30 мар — РИА Новости. Полиция в Краснодаре проводит проверку после ДТП с участием "скорой", в котором пострадали женщина и ребёнок, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.

Отмечается, что сообщение об аварии поступило правоохранителям в четверг около 22:00 мск.

"По предварительным данным, на улице Российской 31-летний водитель кареты скорой помощи выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mazda под управлением женщины-водителя 1990 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП госпитализированы водитель и 9-летняя пассажирка автомобиля Mazda. По факту аварии проводится проверка.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе были ли включены спецсигналы на служебном транспорте", — добавили в ведомстве.