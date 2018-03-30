СК возбудил дело после падения наледи на девочку в Ярославле

ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту падения наледи на 8-летнюю девочку в Ярославле, она находится в реанимации с тяжелой травмой головы, сообщило в пятницу управление СК РФ по региону.

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы Ярославля в тяжелом состоянии в четверг днем. Как выяснилось, на девочку упала наледь с крыши одного из домов по улице Спартаковской. По факту произошедшего СК начал доследственную проверку.

"У пострадавшей диагностирован перелом височной кости. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следствие устанавливает конкретных лиц, причастных к преступлению.