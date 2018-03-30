В Кремле постоянно получают информацию по "Ядрово" от местных властей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Кремле следят за ситуацией вокруг свалки в подмосковном Волоколамске и получают информацию от правительства и руководства региона, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.

"Безусловно, за ситуацией в Кремле следят. Вы знаете, что мы получаем информацию и обмениваемся, собственно, находимся в постоянном контакте и с руководством региона, и с правительством на этот счет. Мы и ранее об этом говорили. Но что касается характера этой ситуации, чрезвычайная или не чрезвычайная, то, конечно, вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки. Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС. И поэтому более предметно задавать вопросы им", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, справляются ли с ситуацией местные власти, он ответил, что работа по решению проблемы ведется.

"Они (местные власти) работают. Все понимают, что проблема сложная. Все понимают, что невозможно, скажем так, решить ее за одну ночь. Вот из этого мы исходим. Но работа ведется, безусловно. Собственно, этого нельзя отрицать", — добавил пресс-секретарь президента.