МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово возвели самовольно, без разрешения на строительство. Об этом сообщается на сайте СК.
"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания", — заявили в ведомстве, добавив, что уже назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят специалисты из Санкт-Петербурга.
Пожар в "Зимней вишне"
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них много детей. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.
По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово.
Центр помощи пострадавшим
В него вошли юристы и общественники не только из Кемерово, но и других городов.
Известный адвокат, координатор центра помощи пострадавшим в ТЦ "Зимняя вишня" Александр Балян предположил, как будет идти ход расследования пожара.
По его словам, опыт предыдущих трагедий позволяет прогнозировать, что к ответственности привлекут десятки людей.
"Там огромная группа следователей-оперативников будет заниматься обвинительной деятельностью в защиту потерпевших", — заявил адвокат на пресс-конференции.
По ее словам, все юридические процедуры по компенсациям пострадавшим в пожаре в Кемерово, в том числе потерявшим имущество предпринимателям, могут занять около трех лет.
"Помимо тех действий, которые сейчас происходят (то есть выплаты пострадавшим, — ред.) дальше будет очень большой и длинный этап… Помимо тех выплат, которые они сейчас получают, им надо будет решать вопросы официальные, документарные. Это хождение по инстанциям", — рассказала Фаст.
Она отметил, что среди пострадавших есть очень разные категории — работники, которые пострадали при исполнении трудовых обязанностей, дети, люди, которые получили ожоги, продолжают лечение и, возможно, станут инвалидами.
По словам Фаст, юристы центра готовы работать с пострадавшими бесплатно и бессрочно.
"Кто сейчас говорит об ансамбле Александрова? А дело еще не завершено. А люди еще занимаются, до сих пор ходят. Она для них не закрыта, а для общества практически закрыта… Пройдет месяц, полтора, три, люди останутся один на один со своей ситуацией", — добавила она.