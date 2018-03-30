МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово возвели самовольно, без разрешения на строительство. Об этом сообщается на сайте СК.

Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания", — заявили в ведомстве, добавив, что уже назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят специалисты из Санкт-Петербурга.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них много детей. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово.

Центр помощи пострадавшим

Для дополнительной юридической помощи потерпевшим, в том числе предпринимателям, потерявшим свою собственность, создали центр помощи пострадавшим.

В него вошли юристы и общественники не только из Кемерово, но и других городов.

Известный адвокат, координатор центра помощи пострадавшим в ТЦ "Зимняя вишня" Александр Балян предположил, как будет идти ход расследования пожара.

По его словам, опыт предыдущих трагедий позволяет прогнозировать, что к ответственности привлекут десятки людей.

"Там огромная группа следователей-оперативников будет заниматься обвинительной деятельностью в защиту потерпевших", — заявил адвокат на пресс-конференции.

Другой координатор центра Ирина Фаст рассказала о компенсациях, которые выплатят пострадавшим.

По ее словам, все юридические процедуры по компенсациям пострадавшим в пожаре в Кемерово, в том числе потерявшим имущество предпринимателям, могут занять около трех лет.

"Помимо тех действий, которые сейчас происходят (то есть выплаты пострадавшим, — ред.) дальше будет очень большой и длинный этап… Помимо тех выплат, которые они сейчас получают, им надо будет решать вопросы официальные, документарные. Это хождение по инстанциям", — рассказала Фаст.

Она отметил, что среди пострадавших есть очень разные категории — работники, которые пострадали при исполнении трудовых обязанностей, дети, люди, которые получили ожоги, продолжают лечение и, возможно, станут инвалидами.

"Исходя из моего опыта, процедура получения этих выплат, процедура обеспечения всех этих прав — долгая и непростая процедура", — рассказала юрист.

По словам Фаст, юристы центра готовы работать с пострадавшими бесплатно и бессрочно.

"Кто сейчас говорит об ансамбле Александрова? А дело еще не завершено. А люди еще занимаются, до сих пор ходят. Она для них не закрыта, а для общества практически закрыта… Пройдет месяц, полтора, три, люди останутся один на один со своей ситуацией", — добавила она.