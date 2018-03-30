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Происшествия

СКР считает "Зимнюю вишню" самостроем

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (791)
12:2530.03.2018
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© Фото : МЧС России по Кемеровской областиТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фотоТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© Фото : МЧС России по Кемеровской области

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово возвели самовольно, без разрешения на строительство. Об этом сообщается на сайте СК.

Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
"Зимняя вишня": закрытые двери, поролон и неработающая сигнализация
Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания", — заявили в ведомстве, добавив, что уже назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят специалисты из Санкт-Петербурга.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них много детей. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово.

Центр помощи пострадавшим

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве. 28 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После "Зимней вишни": включилась машина федерального возмездия
Для дополнительной юридической помощи потерпевшим, в том числе предпринимателям, потерявшим свою собственность, создали центр помощи пострадавшим.

В него вошли юристы и общественники не только из Кемерово, но и других городов.

Известный адвокат, координатор центра помощи пострадавшим в ТЦ "Зимняя вишня" Александр Балян предположил, как будет идти ход расследования пожара.

По его словам, опыт предыдущих трагедий позволяет прогнозировать, что к ответственности привлекут десятки людей.

"Там огромная группа следователей-оперативников будет заниматься обвинительной деятельностью в защиту потерпевших", — заявил адвокат на пресс-конференции.

Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / СК РФ
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Бастрыкин: проверки "Зимней вишни" могли проводить "недобросовестно"
Другой координатор центра Ирина Фаст рассказала о компенсациях, которые выплатят пострадавшим.

По ее словам, все юридические процедуры по компенсациям пострадавшим в пожаре в Кемерово, в том числе потерявшим имущество предпринимателям, могут занять около трех лет.

"Помимо тех действий, которые сейчас происходят (то есть выплаты пострадавшим, — ред.) дальше будет очень большой и длинный этап… Помимо тех выплат, которые они сейчас получают, им надо будет решать вопросы официальные, документарные. Это хождение по инстанциям", — рассказала Фаст.

Она отметил, что среди пострадавших есть очень разные категории — работники, которые пострадали при исполнении трудовых обязанностей, дети, люди, которые получили ожоги, продолжают лечение и, возможно, станут инвалидами.

Охранник торгового центра Зимняя вишня Сергей Антюшин в Заводском районном суде в Кемерово. 28 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Охранник рассказал, как начинался пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
"Исходя из моего опыта, процедура получения этих выплат, процедура обеспечения всех этих прав — долгая и непростая процедура", — рассказала юрист.

По словам Фаст, юристы центра готовы работать с пострадавшими бесплатно и бессрочно.

"Кто сейчас говорит об ансамбле Александрова? А дело еще не завершено. А люди еще занимаются, до сих пор ходят. Она для них не закрыта, а для общества практически закрыта… Пройдет месяц, полтора, три, люди останутся один на один со своей ситуацией", — добавила она.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Пожарная безопасность в общественных местах
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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergej-bor
Такой маленький незаметный самострой. Руководство как всегда не в курсе. (и не при деле)
12:43
30.03.2018
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kuz1913
Офигеть, дак он еще и нелегально построен!... И кто за это в ответе?..
12:27
30.03.2018
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