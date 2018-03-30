Житель Иркутской области получил 20 лет колонии за изнасилование дочери

ИРКУТСК, 30 мар – РИА Новости. Мужчину в Иркутской области приговорили к длительному тюремному сроку за изнасилование дочери, сообщает СУ СК РФ региона.
"Подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима", — говорится в сообщении ведомства.
В нем также отмечается, что следователи провели ряд генетических, психолого-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз, а также допросили потерпевшую и свидетелей. Все это позволило привлечь злоумышленника к уголовной ответственности, несмотря на то что в ходе расследования он отрицал свою вину.