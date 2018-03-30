В ЕАО умер седьмой пациент психоневрологического интерната

ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Седьмой пациент Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышки ОРВИ и пневмонии, скончался в областной больнице, сообщила РИА Новости начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления по внутренней политике Еврейской АО Екатерина Ртищева.

Ранее сообщалось, что в Биробиджанском интернате произошла вспышка ОРВИ, гриппа и пневмонии. Шесть пациентов скончались. Возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В интернате проводится комплексная проверка.

"В областной больнице в четверг скончалась пациентка интерната. Она стала седьмой из скончавшихся за последнее время пациентов интерната. Уже установлено, что причиной смерти стала пневмония и основное заболевание – хроническая почечная недостаточность. Еще одна пациентка 91 года умерла от гипостатической пневмонии после перенесенного инсульта. Пятеро, по подтвержденным данным, умерли от пневмонии", — сказала Ртищева.

По ее словам, десять подопечных интерната в пятницу из больницы выписали. Сейчас в стационарах продолжают лечение 64 пациента, из них только один в средней степени тяжести. Остальные в удовлетворительном состоянии. Новых случаев заболевание пневмонией нет.