Жительница Амурской области, обвиняемая в убийстве ребенка, пойдет под суд

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. СК в Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы поселка Новобурейский Бурейского района, обвиняемой в убийстве малолетнего ребенка и в других преступлениях в отношении детей, находящихся под ее опекой, сообщается на сайте регионального СК.
"В настоящее время следствие считает собранный объем доказательств достаточным, уголовное дело направлено в органы прокуратуры для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным предварительного следствия, в 2014 под опеку женщине были переданы четверо детей 2008, 2010, 2011 и 2014 годов рождения. С 2015 по 2017 год обвиняемая систематически избивала детей, применяла пытки и помещала в темное подпольное помещение дома, запирала их на длительное время. Помимо этого, женщина причиняла детям физические и моральные страдания, а также лишала их нормального сна.
Троих детей у обвиняемой изъяли и поместили в детское социальное учреждение. "На основании полученных материалов следственными органами СК России по Амурской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), в рамках которого тщательно изучаются действия должностных лиц органов опеки муниципального образования Бурейского района", — отмечается в сообщении.
Как сообщается, во время следствия женщина находилась под стражей, свою вину она признала только частично.