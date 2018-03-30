МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Так называемый "вор в законе" Шакро Молодой, как и его подельники, осужденные за вымогательства, лишь укрепят свои позиции в криминальном мире России, считает заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Никулинский суд Москвы в четверг вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории о перестрелке у ресторана Elements. Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец — восемь лет и десять месяцев, остальным десяти бандитам назначено от семи до девяти лет колонии.

"Шакро из касты классических "авторитетов". Для него отсидка на зоне — обязательный элемент жизни и, главное, статуса. Думаете, он там будет отбывать наказание? Фактически, он просто сменит место, откуда будет вести дела. "Офис", так сказать. А его власть не только не уменьшится, но, скорее, даже укрепится. Уважение в криминальном мире уж точно прибавится", — заявила Меркачева РИА Новости.

По ее словам, Шакро в ходе следствия и судебного процесса не просто так вел себя вызывающе и отказывался сотрудничать со следствием: "Он сейчас себе заработал статус "настоящего законника", гордого и неподкупного. В их мире это стоит десяти лет колонии".

Между тем источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что на московский "бизнес" Шакро Молодого уже найден преемник, который будет контролировать его с "воли". В конце марта, по данным источника, им стал славянский "вор в законе" Олег Раменский.

Подробнее об уголовном деле Захария Калашова читайте в справке РИА Новости >>