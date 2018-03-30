Двух жителей Челябинской области и экс-следователя обвинили в убийстве

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение двум жителям Челябинской области и бывшему следователю челябинского райотдела полиции в убийстве местного жителя, они по решению суда арестованы, сообщило в пятницу следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 21 марта в полицию обратилась жительница Копейска с сообщением о нахождении во дворе ее дома внедорожника, не принадлежащего никому из жильцов. Выяснилось, что на автомобиле стоят фиктивные номера, а его владелец несколько дней не выходит на работу. Следствие возбудило дело по статье "убийство".

В ходе расследования были задержаны двое местных жителей и бывший следователь районного отдела полиции Челябинска.

"Следственными органами СКР по Челябинской области бывшему следователю отдела полиции "Калининский" Челябинска и двум местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом "в" части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.

Следствием устанавливается причастность обвиняемых к совершению иных преступлений, добавляется в сообщении.