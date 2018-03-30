В ЕАО осудили подбросившего наркотики полицейского

ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к семи годам заключения бывшего сотрудника полиции, который из ревности подбросил сопернику наркотики и боеприпасы, а также изготовил на него фальшивое досье, сообщает СУСК РФ по региону.

Суд установил, что экс-полицейский совершил пять преступлений из чувства ревности. Стремясь опорочить честь и достоинство соперника в глазах возлюбленной, он использовал должностные полномочия.

Так, осужденный извлек из автоматизированного банка данных служебную и конфиденциальную информацию о личности конкурента, дополнил ее ложными сведениями о систематическом употреблении мужчиной наркотиков и множестве других "преступлений". Досье он передал девушке и ее родственникам. Однако соперник обратился в полицию, на основании его заявления было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на это осужденный, подбросил в автомобиль конкурента патроны и наркотики, после чего сообщил в ГИБДД о якобы совершаемых преступлениях. Автомобиль остановили, наркотики и боеприпасы изъяли.

"Суд признал бывшего полицейского виновным по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "клевета", "незаконные приобретение и хранение боеприпасов", "незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств" и "заведомо ложный донос". Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. До суда мужчина находился под стражей", — говорится в сообщении.

Как отмечает СУСК, в ходе расследования дела были допрошены более 60 свидетелей, проведены девять судебных экспертиз, среди которых баллистические, психолого-психиатрическая, генотипоскопические, компьютерно-технические, почерковедческие, а также сложные осмотры документов и техники. Установлено, что к совершению преступлений мужчина готовился заранее. В ходе обыска в его квартире и гараже изъяты патроны, фотографии девушки и соперника. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил, а значит, может быть обжалован.