Режим ЧС введут во всем Волоколамском районе Подмосковья

Сотрудники полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области засыпают грунтом площадку полигона для нейтрализации неприятных запахов. Архивное фото

Сотрудники полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области засыпают грунтом площадку полигона для нейтрализации неприятных запахов. Архивное фото

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Волоколамском районе Московской области готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации, пока действует режим повышенной готовности, сказал журналистам и.о. главы района Андрей Вихарев.

Ранее режим ЧС ввели на территории "Ядрово" из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона.

"Было принято решение… о поэтапном вводе процедуры ЧС. Что мы сделали — ввели процедуру повышенной готовности", — сказал Вихарев.

Как отметил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков, к приему пациентов готовы все медицинские службы.

"Система здравоохранения в режиме готовности: у нас открыты в приемных покоях все пункты приема (пациентов)… система обращаемости выстроена так, как необходимо в данной ситуации", — сказал министр.

На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.