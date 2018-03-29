Шакро Молодой получил почти десять лет строгого режима за вымогательство

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова) почти к 10 годам заключения. Он признан виновным только в вымогательстве денег, его статус в криминальном мире официально судом не оценивался. Для полковника СКР, который якобы получил взятку за освобождение помощника криминального авторитета, прокурор запросил срок, превышающий срок Шакро в полтора раза, и огромный штраф — 165 миллионов рублей.
Следует отметить, что большая часть "воров в законе" оказалось в колониях именно за разовые преступления, создание и руководство организованной преступной группой им не вменялось.
Полученный срок не расстроил Шакро и его соучастников. Обвиняемые беседовали друг с другом, шутили, живо комментировали происходящее, актуальные события в России и мире.
Криминальная иерархия
"Вор в законе" — специфическое явление криминального мира, характерное для постсоветского пространства. Люди с таким титулом пользуются большим авторитетом в криминальном мире, отличаются большой закрытостью, конспиративностью и жестким кодексом криминальных традиций.
В России несколько лет назад Верховный суд готовил пленум по делам об организованных преступных сообществах, но в итоге судья отказались от идеи ставить наказание в зависимость от иерархии в преступном мире. Тогда посчитали, что статус каждого обвиняемого доказать будет сложно, тем более получить свидетельские показания на криминальных авторитетов, лично в преступлениях не участвующих.
Перестрелка у Elements
В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева. Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах.
Позднее сотрудники ФСБ задержали теперь уже бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, его бывшего заместителя Александра Ламонова и бывшего первого заместителя начальника московского главка СК Дениса Никандрова за получение от 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Итальянца.
Приговор суда
Вину никто из подсудимых не признал.
Как установил суд, сначала Буданцев убил Китаева, после чего Домаскин вышел из машины и попытался оттащить товарища, но его тоже настигла пуля из наградного пистолета адвоката и бывшего сотрудника спецслужб.
Защита Шакро Молодого уже заявила о намерении обжаловать приговор.
"Титул" добавил срок
"Криминальное прошлое любого обвиняемого говорит о многом, но Шакро Молодой не был судим в России, что является смягчающим обстоятельством, но суд все равно вынес жестокое решение, продиктованное волной публикаций в СМИ", — заявил адвокат.
По его мнению, если бы Калашов был обычным гражданином, то не получил не такой большой срок. "Закон должен был подходить к нему, как к обычному гражданину, однако, судя по приговору, это не так", — добавил адвокат, отметив, что жалоба на приговор Никулинского суда может возыметь определенный успех и Калашову смягчат наказание.