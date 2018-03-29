Шакро Молодой получил почти десять лет строгого режима за вымогательство

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова) почти к 10 годам заключения. Он признан виновным только в вымогательстве денег, его статус в криминальном мире официально судом не оценивался. Для полковника СКР, который якобы получил взятку за освобождение помощника криминального авторитета, прокурор запросил срок, превышающий срок Шакро в полтора раза, и огромный штраф — 165 миллионов рублей.

Следует отметить, что большая часть "воров в законе" оказалось в колониях именно за разовые преступления, создание и руководство организованной преступной группой им не вменялось.

Полученный срок не расстроил Шакро и его соучастников. Обвиняемые беседовали друг с другом, шутили, живо комментировали происходящее, актуальные события в России и мире.

Криминальная иерархия

"Вор в законе" — специфическое явление криминального мира, характерное для постсоветского пространства. Люди с таким титулом пользуются большим авторитетом в криминальном мире, отличаются большой закрытостью, конспиративностью и жестким кодексом криминальных традиций.

В некоторых постсоветских странах, например, в Грузии, сама по себе причастность к "воровскому миру" является уголовно наказуемым преступлением — статья УК Грузии "членство в воровском сообществе" предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

В России несколько лет назад Верховный суд готовил пленум по делам об организованных преступных сообществах, но в итоге судья отказались от идеи ставить наказание в зависимость от иерархии в преступном мире. Тогда посчитали, что статус каждого обвиняемого доказать будет сложно, тем более получить свидетельские показания на криминальных авторитетов, лично в преступлениях не участвующих.

Перестрелка у Elements

Поводом к уголовному преследованию Калашова стал инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года. Конфликт, который разгорелся из-за превышения сметы на ремонт ресторана и стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.

В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева. Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах.

Буданцева поместили под домашний арест, а Итальянца и его приближенных арестовали. Также были арестованы и позднее осуждены на сроки от двух до четырех лет полицейские, не предотвратившие перестрелку.

Позднее сотрудники ФСБ задержали теперь уже бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, его бывшего заместителя Александра Ламонова и бывшего первого заместителя начальника московского главка СК Дениса Никандрова за получение от 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Итальянца.

Приговор суда

В итоге Шакро Молодой получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, его ближайший сподручный Итальянец — 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти бандитам судья Константин Дубков назначил от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Среди них охранник и доверенное лицо Шакро Батыр Бекмурадов, который получил второй по суровости приговор. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, получил 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Вину никто из подсудимых не признал.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке). Уголовное дело в отношении охранника Алексея Китаева суд постановил прекратить в связи со смертью обвиняемого (по нереабилитирующим основаниям). А дело в отношении водителя Итальянца Филиппа Домаскина решил возвратить прокурору для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения.

Как установил суд, сначала Буданцев убил Китаева, после чего Домаскин вышел из машины и попытался оттащить товарища, но его тоже настигла пуля из наградного пистолета адвоката и бывшего сотрудника спецслужб.

Защита Шакро Молодого уже заявила о намерении обжаловать приговор.

"Титул" добавил срок

Хотя официально роль Шакро Молодого в криминальном сообществе в суде не исследовалась, адвокат Игорь Трунов предположил, что его статус добавил ему срок. Он напомнил, что в российском законодательстве никак не регулируются криминальные титулы и клички, которыми СМИ называют фигурантов громких дел, однако статус обвиняемого зачастую сказывается на решении суда.

"Криминальное прошлое любого обвиняемого говорит о многом, но Шакро Молодой не был судим в России, что является смягчающим обстоятельством, но суд все равно вынес жестокое решение, продиктованное волной публикаций в СМИ", — заявил адвокат.

По его мнению, если бы Калашов был обычным гражданином, то не получил не такой большой срок. "Закон должен был подходить к нему, как к обычному гражданину, однако, судя по приговору, это не так", — добавил адвокат, отметив, что жалоба на приговор Никулинского суда может возыметь определенный успех и Калашову смягчат наказание.