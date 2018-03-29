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Происшествия

Попал в десятку: как судили Шакро и подельников

20:2029.03.2018
(обновлено: 20:42 29.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском судеРассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Никулинский районный суд Москвы приговорил одного из крестных отцов российской мафии, 65-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Калашов выслушал судью в надвинутом на глаза капюшоне, отвернувшись к стене. Прессе не сказал ни слова. Вместе с ним осуждены еще 11 человек по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере.

"Серега, заезжай в "Лефортово"

На оглашение приговора судье Константину Дубкову потребовалось два дня. Первое заседание состоялось во вторник, 27 марта, в просторном зале с тремя клетками. Калашова поместили в самую дальнюю камеру, у столика судьи. "Мы надеемся на оправдательный приговор", — оптимистично заявил один из адвокатов журналистам.
Поддержать обвиняемых пришли несколько десятков родственников, друзей и коллег. Большинство — спортсмены, занимающиеся единоборствами. Среди них был 27-летний экс-чемпион мира по боксу Сергей Липинец, неделю назад в Лас-Вегасе уступивший титул американцу. "Серега, заезжай к нам в "Лефортово", будем вместе тренироваться, — крикнул из клетки друг боксера. — Я смотрел твой бой, немного опыта не хватило. В следующий раз всей тюрьмой на тебя поставим".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники преступной группировки, организатором которой является Захарий Калашов, во время оглашения приговора в Никулинском суде. 29 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники преступной группировки, организатором которой является Захарий Калашов, во время оглашения приговора в Никулинском суде. 29 марта 2018

Несмотря на длительное пребывание в изоляторе, подсудимые были хорошо одеты и находились в приподнятом настроении. "Пользуясь случаем, хочу передать привет камере номер 904 Владимирского централа", — обратился один из них к вошедшим в зал телеоператорам и репортерам.

Все внимание прессы было приковано к Калашову. Однако криминальный авторитет общаться с журналистами не пожелал — надел капюшон, отвернулся от телекамер, вопросы игнорировал.

Общительный Итальянец

Захарий Калашов во время оглашения приговора в Никулинском суде. 29 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт объяснил, почему Шакро Молодой получил большой срок
Правая рука Калашова, Андрей Кочуйков по кличке Итальянец, оказался разговорчивее. Он постоянно вспоминал решение по уголовного делу экс-силовика Эдуарда Буданцева — одного из участников резонансной перестрелки на улице Рочдельской, произошедшей в декабре 2015-го. "Он застрелил двух человек, шестерых ранил, один из них остался в инвалидном кресле, — возмущался Кочуйков. — Я из-за него теперь с палкой хожу, а он на свободе".

С первых слов судьи стало понятно, что отделаться условным сроком вору в законе и его сообщникам не удастся. Впрочем, судя по всему, обвинительный вердикт их не расстроил. Подсудимые громко разговаривали, шутили и общались с родственниками, всячески демонстрируя полное безразличие к происходящему.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗахарий Калашов во время оглашения приговора в Никулинском суде. 29 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарий Калашов во время оглашения приговора в Никулинском суде. 29 марта 2018

Спустя два часа Дубков объявил перерыв, попросив всех выйти из зала. Опираясь на тросточку, под присмотром трех судебных приставов в туалет проследовал Кочуйков. "Андрюшка, держись, мы тебя любим", — крикнули ему знакомые девушки. "Я вас всех целую", — с улыбкой откликнулся Итальянец.

Сегодня, на втором заседании, журналисты предприняли еще несколько попыток выяснить у Шакро Молодого, кто займет его место в криминальном мире. Однако разговорить Калашова так и не получилось.

Не смягчающие

Рассмотрение в Тверском суде ходатайства следствия о продлении срока ареста в отношении Захария Калашова. 14 марта 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Александр Авилов
Дело Шакро Молодого: за что судят одного из крестных отцов российской мафии
На протяжении всего процесса подсудимые вели себя шумно, обсуждали последние новости, не обращая внимания на судью. Громко хохотали. Интерес к приговору они проявили, лишь когда Дубков начал зачитывать список смягчающих обстоятельств. Выяснилось, что у многих имеются спортивные и боевые награды. Это вызвало оживление в зале, но на приговор практически не повлияло.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКриминальный авторитет Андрей Кочуйков, известный под прозвищем Итальянец, в Никулинском суде города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, известный под прозвищем Итальянец, в Никулинском суде города Москвы

Следствие поделило подсудимых на две группы по двум эпизодам вымогательства — по одному потерпевшей проходит директор ресторана Elements Жанна Ким. По версии следствия, 14 декабря 2015-го люди Шакро во главе с Итальянцем приехали к ней в заведение и потребовали восемь миллионов рублей. Женщина обратилась за помощью к адвокату Эдуарду Буданцеву. Конфликт закончился перестрелкой, в которой погибли два человека. По другому делу потерпевшим проходит бизнесмен Лев Гарамов. По версии следствия, в обоих случаях бандиты действовали по приказу Шакро Молодого.

Обвиняемые получили разные сроки — от семи до девяти с половиной лет лишения свободы. Итальянец — восемь лет и девять месяцев "строгача". Находившегося под домашним арестом экс-сотрудника ГУСБ МВД России полковника Евгения Суржикова сразу заковали в наручники и отправили в камеру.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском суде

Калашову дали девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Приговор он выслушал без эмоций, лишь перекинувшись несколькими фразами с подельниками. Только после того, как операторы прекратили съемку, Шакро снял капюшон и стал прогуливаться по камере.
"Приговор незаконный и необоснованный, — сказал РИА Новости адвокат Калашова Тегиз Папсаскуа. — Мы будем его обжаловать". Так же намерены поступить защитники остальных обвиняемых. Никто из подсудимых во время следствия и судебного процесса свою вину так и не признал.

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