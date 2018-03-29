Попал в десятку: как судили Шакро и подельников

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Никулинский районный суд Москвы приговорил одного из крестных отцов российской мафии, 65-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Калашов выслушал судью в надвинутом на глаза капюшоне, отвернувшись к стене. Прессе не сказал ни слова. Вместе с ним осуждены еще 11 человек по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере.
"Серега, заезжай в "Лефортово"
На оглашение приговора судье Константину Дубкову потребовалось два дня. Первое заседание состоялось во вторник, 27 марта, в просторном зале с тремя клетками. Калашова поместили в самую дальнюю камеру, у столика судьи. "Мы надеемся на оправдательный приговор", — оптимистично заявил один из адвокатов журналистам.
Поддержать обвиняемых пришли несколько десятков родственников, друзей и коллег. Большинство — спортсмены, занимающиеся единоборствами. Среди них был 27-летний экс-чемпион мира по боксу Сергей Липинец, неделю назад в Лас-Вегасе уступивший титул американцу. "Серега, заезжай к нам в "Лефортово", будем вместе тренироваться, — крикнул из клетки друг боксера. — Я смотрел твой бой, немного опыта не хватило. В следующий раз всей тюрьмой на тебя поставим".
Несмотря на длительное пребывание в изоляторе, подсудимые были хорошо одеты и находились в приподнятом настроении. "Пользуясь случаем, хочу передать привет камере номер 904 Владимирского централа", — обратился один из них к вошедшим в зал телеоператорам и репортерам.
Все внимание прессы было приковано к Калашову. Однако криминальный авторитет общаться с журналистами не пожелал — надел капюшон, отвернулся от телекамер, вопросы игнорировал.
Общительный Итальянец
С первых слов судьи стало понятно, что отделаться условным сроком вору в законе и его сообщникам не удастся. Впрочем, судя по всему, обвинительный вердикт их не расстроил. Подсудимые громко разговаривали, шутили и общались с родственниками, всячески демонстрируя полное безразличие к происходящему.
Спустя два часа Дубков объявил перерыв, попросив всех выйти из зала. Опираясь на тросточку, под присмотром трех судебных приставов в туалет проследовал Кочуйков. "Андрюшка, держись, мы тебя любим", — крикнули ему знакомые девушки. "Я вас всех целую", — с улыбкой откликнулся Итальянец.
Сегодня, на втором заседании, журналисты предприняли еще несколько попыток выяснить у Шакро Молодого, кто займет его место в криминальном мире. Однако разговорить Калашова так и не получилось.
Не смягчающие
Следствие поделило подсудимых на две группы по двум эпизодам вымогательства — по одному потерпевшей проходит директор ресторана Elements Жанна Ким. По версии следствия, 14 декабря 2015-го люди Шакро во главе с Итальянцем приехали к ней в заведение и потребовали восемь миллионов рублей. Женщина обратилась за помощью к адвокату Эдуарду Буданцеву. Конфликт закончился перестрелкой, в которой погибли два человека. По другому делу потерпевшим проходит бизнесмен Лев Гарамов. По версии следствия, в обоих случаях бандиты действовали по приказу Шакро Молодого.
Обвиняемые получили разные сроки — от семи до девяти с половиной лет лишения свободы. Итальянец — восемь лет и девять месяцев "строгача". Находившегося под домашним арестом экс-сотрудника ГУСБ МВД России полковника Евгения Суржикова сразу заковали в наручники и отправили в камеру.
Калашову дали девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Приговор он выслушал без эмоций, лишь перекинувшись несколькими фразами с подельниками. Только после того, как операторы прекратили съемку, Шакро снял капюшон и стал прогуливаться по камере.
"Приговор незаконный и необоснованный, — сказал РИА Новости адвокат Калашова Тегиз Папсаскуа. — Мы будем его обжаловать". Так же намерены поступить защитники остальных обвиняемых. Никто из подсудимых во время следствия и судебного процесса свою вину так и не признал.