Суд в КБР арестовал женщину, "подарившую" своего новорожденного ребенка

НАЛЬЧИК, 29 мар – РИА Новости. Урванский районный в Кабардино-Балкарии суд арестовал уроженку Чечни, которую подозревают в том, что она "подарила" своего новорожденного ребенка знакомой, сообщает надзорное ведомство региона.
Отмечается, что прокуратура района поддержала в суде ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Суд, согласившись с доводами органов следствия и прокуратуры, принял решение об аресте женщины", — уточняет ведомство.