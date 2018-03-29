Подростки, избившие инвалида под Владимиром, выпивали и прогуливали школу

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Двое из пяти подростков, жестоко избившие 13-летнего инвалида во Владимирской области, были поставлены на внутришкольный учет за проблемы с поведением – девушка пила спиртное на территории школы, а молодой человек прогуливал уроки, сообщила региональная прокуратура в четверг.

Видео избиения подростка группой молодых людей появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. Инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. Как сообщала прокуратура Владимирской области, подростка избили 20 марта, а на следующий день он был госпитализирован. Врачи диагностировали у мальчика 2004 года рождения острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб руки, множественные гематомы лица и тела. СУ СКР заявил о том, что мальчика избивали пятеро подростков, включая девушку.

Прокуратура Петушинского района завершила проверку по факту инцидента и выяснила, что трое из пяти участников избиения учатся в средней общеобразовательной школе №2 города Покрова.

"Установлено, что несовершеннолетняя Ш., 2003 года рождения, поставлена на внутришкольный учет в конце февраля 2017 года в связи с распитием спиртных напитков на территории школы", — говорится в сообщении. При этом школа не сообщила о поведении девочки в комиссию по делам несовершеннолетних, в связи прокуратура внесла представление в адрес директора.

Еще двое подростков учатся в Глубоковской основной общеобразовательной школе.

"Установлено, что несовершеннолетний Г. на внутришкольный учет поставлен в конце января 2018 ода в связи с пропусками уроков. Однако руководством школы с учащимся профилактическая работа организована ненадлежащим образом. Прокуратурой района директору школы 26 марта внесено представление", — сообщает прокуратура.

По факту избиения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору). За данное преступление предусматривается до пяти лет лишения свободы. Как ранее сообщала прокуратура, причиной избиения подростка стали "оскорбительные и нецензурные выражения пострадавшего в адрес сверстников". Следствие информировало, что самыми активными в избиении были четверо несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний парень.