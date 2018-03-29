Избитый под Владимиром подросток несколько раз уходил из дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Избитый во Владимирской области группой подростков 13-летний инвалид несколько раз уходил из дома, однако данные мальчика не были внесены в банк детей, находящихся в социально опасном положении, сообщила областная прокуратура в четверг.

Видео избиения подростка группой молодых людей появилось 22 марта на YouTube и в соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. Инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. Как сообщала прокуратура Владимирской области, подростка избили 20 марта, а на следующий день он был госпитализирован. Врачи диагностировали у мальчика 2004 года рождения острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб руки, множественные гематомы лица и тела. В СУСК РФ по региону заявили, что мальчика избивали пятеро подростков, включая девушку.

Прокуратура Петушинского района завершила проверку по факту инцидента и выяснила, что пострадавший учится в средней образовательной школе №1 города Покров, находится на домашнем обучении.

"Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района 25 февраля 2015 года вынесено постановление о проведении с семьей подростка индивидуальной профилактической работы по причине его ухода из дома, ночевки в подъезде многоквартирного дома. Матери несовершеннолетнего объявлено предупреждение", — говорится в сообщении.

В конце августа того же года матери мальчика было объявлено еще одно предупреждение — за пребывание ее сына без сопровождения взрослых в Москве на Курском вокзале. Позднее женщина снова была привлечена к административной ответственности – ей объявили предупреждение и оштрафовали за аналогичную поездку сына в Москву без сопровождения взрослых, где он распивал алкогольный коктейль, информирует прокуратура.

"Несмотря на это, длительное время семья не была поставлена на учет в единый банк данных о детях, находящихся в социально опасном положении, индивидуальная профилактическая работа с ней не проводилась, меры профилактического характера не принимались", — подчеркивает надзорное ведомство.

Главе районной администрации и начальнику ОМВД России по Петушинскому району внесены представления. Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, уточняет прокуратура.

По факту избиения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору". За данное преступление предусматривается до 5 лет лишения свободы. Как ранее сообщала прокуратура, причиной избиения подростка стали "оскорбительные и нецензурные выражения пострадавшего в адрес сверстников".