В кемеровском ТЦ не было администрации и охраны, когда приехали пожарные

17:4329.03.2018
(обновлено: 17:52 29.03.2018)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Администрации и охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово на момент прибытия пожарных не было, сообщает в четверг МЧС России.
"Сигнал о пожаре поступил в 16.05 местного времени. В 16.09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь", — приводит ведомство слова начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина.
"Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было", — отметил пожарный.
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
Горожане приходят на мемориал семьями.
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.