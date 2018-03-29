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Происшествия

В кемеровском ТЦ не было администрации и охраны, когда приехали пожарные

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (747)
17:4329.03.2018
(обновлено: 17:52 29.03.2018)
02472
© Фото : МЧС России по Кемеровской областиТЦ Зимняя вишня в КемеровоТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Администрации и охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово на момент прибытия пожарных не было, сообщает в четверг МЧС России.

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Обнаружены трое пропавших без вести после пожара в Кемерове‍
"Сигнал о пожаре поступил в 16.05 местного времени. В 16.09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь", — приводит ведомство слова начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина.

"Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было", — отметил пожарный.

Цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в Кемерово
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНебольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане приходят на мемориал семьями.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горожане приходят на мемориал семьями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосквичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» к зданию представительства Кемеровской области в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУ здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.Цветы и свечи в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня у здания представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСвои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня к зданию представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.
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