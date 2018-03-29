В кемеровском ТЦ не было администрации и охраны, когда приехали пожарные

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Администрации и охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово на момент прибытия пожарных не было, сообщает в четверг МЧС России.

"Сигнал о пожаре поступил в 16.05 местного времени. В 16.09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь", — приводит ведомство слова начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина.

"Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было", — отметил пожарный.