Под Самарой нашли подпольный нефтезавод и 500 тонн похищенной нефти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили незаконный нефтеперерабатывающий завод и 500 тонн похищенной нефти, сообщает пресс-служба регионального УФСБ РФ.

По данным управления, несанкционированная врезка в линейную часть магистрального нефтепровода "Нижневартовск-Курган-Куйбышев" с криминальным отводом длиной два км на территорию нефтебазы в городе Похвистнево Самарской области была обнаружена 28 марта 2018 года.

"В ходе осмотра обнаружены три емкости-накопителя, в которых находилось более 500 тонн похищенной нефти. По предварительной оценке, в ходе преступной деятельности с начала 2018 года было похищено более 18,5 тысяч тонн нефти, которые реализованы на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 миллионов рублей. Одновременно на территории нефтебазы, расположенной в непосредственной близости от места происшествия, выявлен завод, осуществляющий незаконное производство по подготовке нефти с существенными нарушениями экологических норм", — говорится в сообщении регионального УФСБ.

По оценке специалистов Ростехнадзора, завод способен перерабатывать до трех тысяч тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может достигать более 20 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, добавили в управлении.