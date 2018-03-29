На полигоне "Ядрово" начали откачивать фильтрат в специальный резервуар

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья началась перекачка фильтрата в специальный резервуар, что должно исключить возможность его попадания в почву, сообщила пресс-служба губернатора Московской области в Telegram-канале.

"На полигоне "Ядрово" началась перекачка фильтрата в специальный котлован. По проекту проводимой рекультивации, данная мера исключает возможность его попадания в почву", — говорится в сообщении.

Ранее и.о. главы района Андрей Вихарев сообщил, что началась откачка фильтрата на полигоне.

На территории "Ядрово" ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.