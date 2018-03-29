Источник: грузовой состав с боевой гранатой прибыл в Белгород из Украины

ВОРОНЕЖ, 29 мар — РИА Новости. Боевую гранату, привязанную к вагону, обнаружили на грузовом поезде, прибывшем в Белгород из Харькова, сообщил РИА Новости источник на железнодорожной станции.
"На центральный парк станции "Белгород" за полчаса до этого прибыл грузовой поезд 3010, при осмотре которого пограничником была обнаружена боевая привязанная проволокой граната, прямо к раме вагона с надписью "привет с Украины". И проводились саперные действия… поэтому парк был освобожден от поездов — не только грузовых, но и пассажирских", — сказал собеседник агентства.
По его словам, состав прибыл в Белгород из Харькова.
"Граната оказалась в самом деле боевой, саперы ее обезвреживали, не муляж. Боевая, проволокой привязанная", — добавил источник.
Правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию.