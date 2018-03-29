Источник: грузовой состав с боевой гранатой прибыл в Белгород из Украины

ВОРОНЕЖ, 29 мар — РИА Новости. Боевую гранату, привязанную к вагону, обнаружили на грузовом поезде, прибывшем в Белгород из Харькова, сообщил РИА Новости источник на железнодорожной станции.

По данным Юго-восточной железной дороги, в 22.16 мск на станции "Белгород" во время планового технического осмотра грузового поезда под одним из его вагонов был обнаружен посторонний предмет. В результате движение поездов на станции пришлось остановить, а на место происшествия выехали спецслужбы. По информации ЮВЖД, были задержаны поезда "Харьков – Москва" — на 1 час 11 минут и Кривой Рог – Москва — на 1 час 23 минуты.

"На центральный парк станции "Белгород" за полчаса до этого прибыл грузовой поезд 3010, при осмотре которого пограничником была обнаружена боевая привязанная проволокой граната, прямо к раме вагона с надписью "привет с Украины". И проводились саперные действия… поэтому парк был освобожден от поездов — не только грузовых, но и пассажирских", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состав прибыл в Белгород из Харькова.

"Граната оказалась в самом деле боевой, саперы ее обезвреживали, не муляж. Боевая, проволокой привязанная", — добавил источник.

Правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию.