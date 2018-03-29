Калининградские власти начали проверку инцидента со школьниками в Германии

КАЛИНИНГРАД, 29 мар — РИА Новости. Калининградские власти начали проверку инцидента с неисправным автобусом, на котором школьники из России путешествовали по Германии, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства области Илья Баринов.

Ранее полиция Берлина сообщила о задержании в понедельник неисправного туристического автобуса, который перевозил 40 человек, в основном, школьников. В ходе проверки выяснилось, что у автобуса калининградской турфирмы не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены, подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система была так сильно повреждена, что существовала высокая опасность возгорания. Дети были размещены в отеле на время задержки.

"Мы начали служебную проверку действия руководства школы, потому что в любом случае мы всегда просим, чтобы о любых выездах больше одного человека нас уведомляли, неважно, частная поездка, нечастная. Эта поездка была организована родителями школьников, они напрямую заключали договор с турфирмой. В период каникул выезжали за границу 11 организованных школьных групп. О них мы знали, потому что у нас есть порядок уведомления о выезде групп", — сказал Баринов.

Он отметил, что всего в автобусе находились 40 человек, из них 17 взрослых – учителя и родители некоторых учеников калининградской школы №7. Поездка была запланирована с 24 по 27 марта, все благополучно вернулись в Калининград.

"В настоящее время жду документы по фирме, которая возила детей, у нас будут вопросы к ней серьезные, как можно было на такой рухляди отправить детей, дальше свалки он поехать не должен был", — добавил Баринов.